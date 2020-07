Nieuwe WINK-treinstellen Arriva tijdelijk terug naar Duitsland

nieuws

De gloednieuwe Arriva-trein op station Helmond Brandevoort. Foto: Bart Mestrom

De drie gloednieuwe WINK-treinen van Arriva die sinds vorige maand in Nederland waren zijn teruggebracht naar Duitsland. In Duitsland worden aanvullende tests uitgevoerd.

Treinstellen 602, 601 en 604 kwamen begin juni de grens over en werden naar Amersfoort gebracht. Vanuit Amersfoort vonden verschillende testritten plaats waarbij er voornamelijk op de Hanzelijn werd gereden. Vorige week waren twee van de drie treinstellen te zien in het Noorden toen er een testrit werd gemaakt tussen Leeuwarden en Groningen.

Testen van de pantograaf

Nu zijn de drie stellen teruggebracht naar Wildenrath in Duitsland. Een locomotief van Strukton reed de treinen van Amersfoort via Deventer en Arnhem naar de Duitse grens. Eindbestemming is het testcentrum van Siemens. De komende periode worden er testen gedaan met de pantograaf van de treinen. Siemens heeft in Wegberg-Wildenrath een testtraject van ongeveer veertien kilometer. De treinen zijn in mei en juni ook getest op dit traject. Toen werd er gekeken naar de werking van de verschillende veiligheidssystemen.

Voorbereid op de toekomst

Het testen van de pantografen klinkt vreemd omdat de Noordelijke Nevenlijnen niet zijn uitgerust met bovenleiding. Toch zijn de achttien bestelde treinstellen voorzien van pantografen. Een pantograaf is een beweegbaar deel dat zich behalve op treinen ook op trams of trolleybussen kan bevinden. Met de afnemer wordt stroom afgetapt van kabels die boven de rails hangen. In het Noorden is voor pantografen gekozen zodat de treinen alvast voorbereid zijn mocht er in de toekomst toch elektrisch gereden kunnen worden op de noordelijke nevenlijnen.

Komst nieuwe treinen loopt door coronacrisis vertraging op

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de nieuwe WINK-treinen, Wandelbarer Innovativer Nahverkehrs-Kurzzug, met ingang van de nieuwe dienstregeling in december zouden gaan rijden tussen Groningen en Leeuwarden. Door de coronacrisis kunnen niet alle treinen tijdig geleverd worden. Daarnaast hebben de provincies besloten dat het nieuwe materieel ook niet tussen Groningen en Leeuwarden ingezet gaan worden maar uitsluitend op de lijnen naar Harlingen Haven en Stavoren. In Groningen is het de bedoeling dat de treinen soms doorrijden de provincie in. Het is dan makkelijker om de oudere treinstellen, de Spurts, aan- en af te koppelen omdat daar meer treinstellen van zijn.

Wanneer de drie WINK’s weer terug komen in Nederland is vooralsnog onbekend.