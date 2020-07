Nieuwe testvormen om coronavirus te vinden

nieuws

Foto: Henry via Pixabay.com

Het RIVM, GGD’en en microbiologische laboratoria werken aan nieuwe vormen van testen op het coronavirus. Dat meldt het NRC Handelsblad zaterdag.

Met de nieuwe testen bereiden de diensten zich voor op een mogelijke tweede golf van coronabesmettingen in het najaar. Sinds 1 juni kan iedereen met corona-achtige klachten getest worden. In totaal kunnen er iedere dag dertigduizend tests afgenomen worden. Achter de schermen wordt echter gewerkt om de capaciteit verder uit te breiden. Eén van de vernieuwingen waar in augustus al mee gewerkt gaat worden is een speekseltest. Deze test is uitsluitend bedoeld voor kinderen van zes jaar en jonger. De speekseltest is een alternatief voor het bemonsteren met wattenstaafjes die diep de neus en de keel in moeten.

Een andere aanpassing die gedaan wordt is het massaal kunnen testen van monsters in laboratoria. Bij de massale testen worden monsters van verschillende personen bij elkaar gevoegd zodat die in één keer getest kunnen worden. Als in zo’n groepsmonster het virus aangetroffen wordt dan worden de individuele monsters getest om uit te zoeken wie van de groep besmet is. Deze manier van testen is efficiënter omdat er minder laboratoriummaterialen gebruikt hoeven te worden.