Nieuwe kans voor actie van SP: ‘Moet de winst naar de zakkenvuller of vakkenvuller’

nieuws

Bron: SP

De SP gaat volgende week opnieuw actie voeren bij een supermarkt van Albert Heijn in de wijk Vinkhuizen. De actie zou eigenlijk afgelopen vrijdag plaatsvinden maar de regen gooide roet in het eten.

De bedoeling was dat bij de actie fractieleden van de SP buiten op straat in gesprek zouden gaan met klanten en hen de vraag zouden stellen: ‘Moet de winst naar de zakkenvuller of de vakkenvuller?’ Omdat het afgelopen vrijdag behoorlijk regende zou er van de gesprekjes op straat weinig terecht komen. Daarom blies de partij de actie af en gaat deze nu volgende week gehouden worden. Aanleiding voor de actie is het nieuws dat in mei naar buiten kwam dat de nettowinst van Ahold op het hoogtepunt van de coronacrisis met 48 procent toenam tot 645 miljoen euro. Ahold is het moederconcern van Albert Heijn en bol.com. Medewerkers van de supermarkten merkten op hun salarisstrookjes echter niets van de winst.

“Terwijl vele supermarktmedewerkers harder moesten werken om ervoor te zorgen dat de schappen gevuld bleven, kregen zij geen hogere beloning”, zegt Jerom Maat van de Groningse SP. “Uit onze gegevens zien we dat veel supermarktmedewerkers op of rond het minimumloon verdienen. Daardoor zijn en blijven zij afhankelijk van huur- en zorgtoeslag, terwijl de aandeelhouders hun zakken met de miljoenenwinsten hebben gevuld.” De actie in Groningen zou afgelopen vrijdag onderdeel zijn van een landelijke campagne voor hogere lonen. Op andere plekken in het land ging de campagne wel van start.