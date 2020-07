Nieuwe heldere komeet Neowise siert de sterrenhemel

nieuws

Liefhebbers van de sterrenhemel kunnen de komende dagen te kust en te keur: vanaf vrijdagavond is een nieuwe heldere komeet aan het firmament zichtbaar. Het gaat om de komeet Neowise.

Neowise staat momenteel al laag aan de ochtendhemel maar vanaf vrijdag is hij ook aan de avondhemel te zien. Met een helderheid van magnitude +2 is de komeet met het blote oog zichtbaar, maar echt goed te zien is de ster met een verrekijker of een telescoop. Het is ook de moeite waard om er een verrekijker bij te pakken omdat de komeet een mooie staart toont.

De komeet vind je vanaf 10 juli in het noordwesten. Vanaf vrijdag komt hij steeds hoger aan de hemel te staan maar wordt daarbij ook geleidelijk zwakker. Eind juli is de komeet al niet meer zichtbaar met het blote oog. Mensen die niet kunnen wachten: op dit moment is Neowise ook aan de ochtendhemel te zien. Tussen 03.00 en 04.00 uur ’s nachts bevindt de ster zich in het noordoosten.

Neowise werd op 27 maart van dit jaar ontdekt met de Wide-field Infrared Survey Explorer. De officiële naam van de komeet is C/2020 F3 Neowise. Mocht je Neowise niet kunnen vinden, op deze website vind je kaartjes en informatie over de positie.