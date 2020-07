Nieuwe coronabesmetting ontdekt in Groningen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de provincie Groningen is het afgelopen etmaal één persoon positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit gegevens van het coronadashboard van de Rijksoverheid.

Met de nieuwe besmetting zijn er in de provincie nu in totaal 372 personen positief getest. De positieve test volgt op een periode van zeven dagen waarbij er geen besmettingen werden ontdekt. In de afgelopen dagen hoefde in Groningen niemand opgenomen te worden in het ziekenhuis. In de provincie Friesland werden geen nieuwe besmettingen ontdekt. In Drenthe blijft de teller ook op nul staan, hoewel daar wel een persoon met COVID-19 opgenomen moest worden in een ziekenhuis.

Landelijk werden er in de afgelopen 24 uur 144 personen positief getest. Dit is het hoogste aantal sinds 16 juni. De meeste besmettingen werden ontdekt in de GGD-regio Amsterdam-Amstelland: 33. Rotterdam-Rijnmond kent 29 nieuwe gevallen, Hollands-Midden en Midden- en West-Brabant tellen beide zeventien nieuwe coronabesmettingen. Na weken van afname laten de statistieken zien dat het aantal besmettingen in de laatste drie dagen iets aan het stijgen is. Het totaal aantal besmette personen is met 144 nieuwe gevallen opgelopen tot 51.725, het officiële dodenaantal staat op 6.136.