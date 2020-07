“Niemand weet waar de hondenbelasting blijft”

nieuws

De actiegroep Hondenbelasting Weg Ermee is teleurgesteld over het besluit dat de gemeenteraad woensdag heeft genomen rond de belasting. Een meerderheid wil de hondenbelasting houden en deze in gaan voeren in Haren en Ten Boer.

Michel Mooiman van de groep blikte zaterdag in het OOG-radioprogramma Haren Doet terug op het debat van de gemeenteraad over de voorjaarsbrief, waar de hondenbelasting in staat. Hij is niet blij.

“De hondenbelasting is extreem hoog, de duurste van Nederland.” De opbrengsten verdwijnen in een algemene pot van de gemeente. “Niemand weet waar het geld echt blijft. Wij geven dat ook aan, de hondenbezitters weten helemaal niet waar het naar toe gaat en dat zouden we ook wel eens willen weten”, aldus Mooiman.

Een woordvoerder namens de actiegroep sprak in tijdens de raadsvergadering, maar zonder resultaat. Tijdens de vergaderingen werden er drie moties ingediend die voorstelden iets te doen aan de hondenbelasting. Deze werden allen weggestemd, waaronder een voorstel om de hondenbelasting af te bouwen. “Vooral die over het afbouwen met 32 tegenstemmen, dat geeft vooral aan dat ze er de komende jaren nog niet van af willen en we zo door moeten gaan tot de verkiezingen van 2022.”

Luister hier het interview uit de uitzending van Haren Doet terug:

Mooiman zegt signalen uit Haren en Ten Boer te krijgen over de belastingtarieven van Groningen. “Wij horen steeds meer de mensen zeggen dat Ten Boer en Haren niet meer betaalbaar zijn. Het lijkt mij dat als je een fusiegemeente aangaat, en je ziet alle kosten omhoog gaan, dan denken de mensen ‘waar zijn we hier in beland’?”

De groep blijft zich inzetten voor afschaffing van de hondenbelasting en heeft versterking gekregen. “We zijn benaderd door iemand die wil onze groep versterken.” Op de vraag wie dit is kan Mooiman nog geen mededelingen doen, maar volgens hem is het wel een kopstuk. “We hebben wel iemand binnengehaald zeg maar.”