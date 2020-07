Neushoornkever voor het eerst sinds jaren weer gespot in Haren

nieuws

Foto: Bojars - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2064659

De neushoornkever is voor het eerst sinds jaren weer gespot op het terrein van de Biotoop in Haren. In het Noorden van het land komt de kever nauwelijks voor.

De kever werd dinsdagochtend aangetroffen op het terrein nadat deze de afgelopen jaren niet gespot was. De neushoornkever, de oryctes nasicornis, is met een lengte van vier centimeter de grootste Europese soort. Het dier dankt zijn naam aan de relatief grote hoornachtige stekel op de kop van de mannetjes. Deze hoorn wordt gebruikt om concurrenten omver te kunnen duwen en wordt niet gebruikt ter verdediging.

In Nederland komt de kever vooral voor in het zuiden en in het oosten van het land. Met name in het zuiden maakt het de laatste jaren een opmars door. De dieren leven en verblijven vooral in de buurt van composthopen en andere hopen plantaardig materiaal.