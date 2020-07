NCG betaalt vergoeding als eigenaar zelf tijdelijke huisvesting regelt

nieuws

De Nationaal Cordinator Groningen keert sinds 1 juli een vaste vergoeding uit aan alle woningeigenaren in het aardbevingsgebied, wanneer zij zelf zorgen voor tijdelijke huisvesting vanwege versterkingswerkzaamheden of sloop en nieuwbouw.

Het gaat om een bedrag van 1400 euro netto per maand per woning, inclusief btw. Voorwaarde voor het ontvangen van de vergoeding is dat de eigenaar tevens bewoner van het pand is en dat de bewuste woning leeg en verlaten is tijdens de werkzaamheden.

Woningeigenaren kunnen hun tijdelijke huisvesting zelf bepalen, onder meer door een (vakantie)woning te huren, zelf een woonunit op eigen erf te plaatsen of te logeren bij familie of vrienden. Wie een unit op eigen erf wil plaatsen, moet dit afstemmen met de gemeente en hun aannemer.

Woningeigenaren krijgen het bedrag voor de hele periode in één keer uitgekeerd op basis van de geplande duur van de werkzaamheden aan hun huis. Lopen de werkzaamheden uit, dan keert NCG in overleg een aanvullende vergoeding uit.