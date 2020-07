Nachtburgemeester Merlijn Poolman baalt van nieuwe coronamaatregelen

Ook nachtburgemeester Merlijn Poolman baalt van de nieuwe coronamaatregelen die vanaf vrijdag voor de horeca gelden. Onder meer mag de horeca binnen de Diepenring na 01:30 geen bezoekers meer binnenlaten.

“Het is natuurlijk verschrikkelijk voor al die horecaondernemers binnen de Diepenring die het de afgelopen maanden al zo moeilijk hadden,” zegt Poolman. “Nu wordt ook nog preventief zo’n groot deel van de omzet ontnomen. Ik snap die woede volkomen.” Hij heeft gisteren met Koen Schuiling, voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, overlegd over meer steun voor de horeca. “Hij is het er mee eens dat er steun moet komen. Ik hoop dat hij dat met zijn landelijke collega’s gaat doen en in Den Haag wat steun los gaat krijgen, maar lokaal moet er ook echt wat gebeuren want al die ondernemers doen zo hard hun best en dan gebeurt dit ook nog eens, dat is echt verschrikkelijk.”

Schuiling zegt te proberen met zo licht mogelijke maatregelen een zo groot mogelijk effect te krijgen. “Daarom beginnen we met de drukste momenten. Als het nodig is kan ik de maatregelen uitbreiden naar donderdagavond of het gebied vergroten.”