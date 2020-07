Naar katten kijken in Forum tijdens CatVideoFest

nieuws

Tachtig minuten lang kijken naar kattenfilmpjes op het witte doek in het Forum. Het kan deze zomer weer tijdens CatVideoFest.

Cinema Delicatessen organiseert CatVideoFest op Wereld Kattendag op 8 augustus in verschillende filmtheaters in het hele land. Het Forum doet daar aan mee. En dat is niet voor het eerst, ook de afgelopen jaren stelde men het witte doek beschikbaar. Bezoekers kunnen tachtig minuten kijken naar ingezonden filmpjes, animaties, muziekvideo’s en uiteraard de klassieke internetfilmpjes waar de viervoeters de hoofdrol in hebben en die van oudsher veel mensen bezig houden.

De compilatie wordt op 8 augustus zes keer vertoond. Reserveren is van tevoren nodig. Per verkocht ticket gaat er één euro naar een goed kattendoel. Meer informatie is te vinden op deze website.

Om alvast in de stemming te komen