‘Na komend weekend kans op zomers weer’

nieuws

Foto: Johan Bosklopper

De kans op een stabiel en zomers weertype neemt na komend weekend toe. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag is er veel bewolking met vooral in de ochtend kans op een bui of buitje”, vertelt Kamphuis. “Bij een matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht drie tot vier, wordt het zeventien graden. In de nacht naar woensdag valt er lichte regen en daalt de temperatuur naar dertien graden.”

“Woensdag is het bewolkt waarbij er vooral in de ochtend regen gaat vallen. Bij een zwakke noordenwind wordt het ook dan zeventien graden. In de nacht naar donderdag gaat het opnieuw regenen.” Blijf het dan bar en boos? “Nee. Ik verwacht dat na komend weekend de kans op een meer zomers weertype gaat toenemen.”