Monumentaal pand aan Oosterstraat in oorspronkelijke kleuren teruggebracht

Foto: google maps

Aan een monumentaal pand aan de Oosterstraat in de binnenstad is de afgelopen periode hard gewerkt. Het gebouw is in de oorspronkelijke kleurstelling teruggebracht.

Het gaat om een pand van architect A.Th. van Elmpt uit 1906 dat op de hoek met de Carolieweg staat. De afgelopen periode stond het gebouw in de steigers om het werk goed uit te kunnen voeren. Sinds deze week zijn de steigers verdwenen en is het eindresultaat te bewonderen. Helemaal af is het nog niet. “Het woord ‘haar’ op de gevel moet nog ontstoord worden”, zegt restauratieschilder Lut Gielen op haar Twitter-account. “Bij deze werkzaamheden behouden we uiteraard de verwering.”

Antonius Theodorus van Elmpt werd geboren op 12 juli 1866 in Groningen. Rond 1900 hebben zijn ontwerpen voornamelijk kenmerken van de Art-nouveau stijl. Een voorbeeld hiervan is Villa Vredenrust, dat beter bekend is als Huize Tavenier. Rond 1920 schuiven zijn ontwerpen op in de richting van de Amsterdamse School. Van Elmpt ontwierp voornamelijk in de omgeving van Groningen. Op Eerste Kerstdag 1953 overleed hij op 87-jarige leeftijd.

Uit de steigers! Het Groninger monumentale hoekpand van architect Van Elmpt 1906 is terug i/d oorspronkelijke kleurstelling. Het woord ‘HAAR’ moet nog ontstoord worden, uiteraard met behoud v/d verwering. Het schilderwerk is prachtig uitgevoerd door Kemps Restauratie&Renovatie. pic.twitter.com/WT8sqtOAGf — Lut Gielen (@LutGielen1) July 23, 2020