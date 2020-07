Monteurs Repair Café Haren repareren apparaten thuis

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het Repair Café in Haren komt met een tussentijdse oplossing voor het repareren van apparaten tijdens de coronacrisis. Een aantal reparateurs wil een beperkt aantal reparaties vanuit hun eigen huis gaan doen.

Normaal gesproken wordt de reparatie samen met de eigenaar uitgevoerd op het maandelijkse café. Dat is momenteel niet mogelijk, omdat de afstandsregels daarbij niet in acht genomen kunnen worden, zo stelt het Repair Café. In plaats daarvan komt er een tijdelijke mogelijkheid om de kapotte apparatuur bij een van de reparateurs thuis te brengen en weer op te halen als het nagekeken is.

De monteurs gaan alleen aan de slag met het apparaat als het redelijkerwijs te repareren is. Mensen met een kapot apparaat worden verzocht om vooraf te mailen (via repaircafeharen@gmail.com) en daarbij een foto mee te sturen. Zo kunnen de monteurs vooraf bepalen of het kapotte apparaat te repareren is. Vervolgens nemen zij contact op met de eigenaar om verdere afspraken te maken.