Politie beëindigt illegaal feest op terrein Gideonweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De politie heeft zaterdagmiddag een feest beëindigt op een terrein aan de Gideonweg. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het gaat om zo’n vijftig mensen die op een terrein nabij de zendmast bijeen waren gekomen. “Het gaat echt om een feestje”, vertelt Wind. “Er staan wat campers en busjes en ook is er een mobiel toilet geplaatst.”

Driehoek heeft besloten tot beëindiging

Volgens woordvoerder Hans Coenraads van de gemeente Groningen is het feest afgelopen nacht begonnen. “Ze verblijven er volgens onze informatie sinds het einde van vrijdagavond of in de nacht van vrijdag op zaterdag. Op een gegeven moment ontvingen wij geluiden dat daar iets aan de hand was. Er was echter geen vergunning afgegeven en daarop is de driehoek bij elkaar gekomen. De burgemeester heeft uiteindelijk besloten dat het feest beëindigt moet worden.”

“Vriendelijk doch dwingend verzocht te vertrekken”

In het begin van de middag kwam de politie naar het terrein. “Er is politie en er staan ook busjes van de mobiele eenheid”, vertelt Wind. “Ook in de omgeving is politie aanwezig.” Volgens Coenraads is aan de aanwezigen vriendelijk doch dwingend verzocht om het terrein te verlaten. “Er is geen vergunning gegeven. Dat betekent dat we bijvoorbeeld niet kunnen beoordelen of het evenement op een veilige manier kan verlopen. En eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat we in deze coronaperiode sowieso kien zijn op de evenementenvergunningen die we verstrekken.”

De ontruiming van het terrein is uiteindelijk gemoedelijk verlopen. De gemeente probeert te achterhalen wie de organisator is.