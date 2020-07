Ministerie roept iedereen op tot extra alertheid na stijging besmettingen

nieuws

Het ministerie van Volksgezondheid roept iedereen in Nederland op tot extra alertheid. Aanleiding zijn de nieuwste cijfers van het RIVM. Daaruit blijkt dat het aantal besmettingen met het coronavirus flink toeneemt.

De brandhaarden zijn op dit moment vooral lokaal en bevinden zich in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Zeeland en Brabant. In Groningen werd het afgelopen etmaal één persoon positief getest op het coronavirus. Ook in Drenthe werd een besmetting gevonden, in Friesland bleef de teller op nul staan. Het RIVM meldde dinsdagmiddag dat het aantal besmettingen in een week tijd verdubbeld is van 534 naar 987.

Het RIVM spreekt van een zogeheten ‘wake-upcall’. Op dit moment is er nog geen reden om de coronamaatregelen aan te scherpen wel zegt het ministerie de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden en eventueel kunnen er op regionaal niveau passende maatregelen genomen worden. Daarnaast doet het ministerie nog eens de oproep aan mensen om zich te houden aan de anderhalve meter afstand, om drukte te vermijden en om bij corona-achtige klachten thuis te blijven en je te laten testen.