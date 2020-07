Minister Wiebes: “We begrijpen dat bevingen voor onrust zorgen”

nieuws

DEN HAAG - Eric Wiebes (VVD) - Minister van Economische Zaken en Klimaat - ANP Copyright Guus Schoonewille / rijksoverheid.nl

Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken heeft zondag in een tweet de Groningers veel sterkte gewenst. Aanleiding is de aardbeving van zaterdag op zondag bij Startenhuizen.

De beving bij Startenhuizen had een kracht van 2.3 op de schaal van Richter en was de derde aardbeving in een week tijd. Afgelopen dinsdag vond bij Loppersum een aardschok plaats die een kracht had van 2.7, later in de week vond er bij Hellum een beving plaats van 1.8. De afgelopen dagen zijn er honderden schademeldingen binnengekomen.

Eric Wiebes schrijft: “Deze week waren er opnieuw aardbevingen in Groningen. Het kabinet wenst alle Groningers veel sterkte. We begrijpen dat bevingen, zeker als ze zo kort op elkaar plaatsvinden, voor onrust zorgen. De aardbevingen zijn de reden dat het kabinet de gaswinning zo snel mogelijk wil stoppen, volgens huidige planning zal dat medio 2022 zijn. Daarmee vermindert de kans op zware bevingen, maar is de onrust in de grond niet voorbij. Ook daarna blijft het belangrijk om bodembeweging te monitoren, schades voortvarend af te handelen en onveilige huizen te versterken. En om te investeren in de toekomst van Groningen en de Groningers.”

Vannacht was er opnieuw een aardbeving in Groningen. Groningers kunnen hun schade melden bij @SchadeloketIMG. Zie de reactie van minister Wiebes: