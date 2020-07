Minister Schouten zwicht na boerenprotest: ‘Nieuw overleg over veevoer’

nieuws

Foto: Mélarno Kraan - 112groningen.nl

Minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw gaat met experts en veeartsen in gesprek over de omstreden voermaatregel. Dat schrijft de minister donderdagavond in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister wil vanaf september dat het ruwe eiwit in veevoer verlaagd wordt zodat de stikstofuitstoot verminderd wordt. Sinds vorige week donderdag leidde dit besluit tot talloze protesten van boeren. Zij vinden dat het de gezondheid van hun dieren schaadt en daarnaast zijn ze niet blij met de manier waarop Schouten de plannen er doordrukt. De protestacties zijn de aanleiding dat Schouten om extra advies vraagt en in gesprek gaat met deskundigen.

Doorberekenen

“In de melkveehouderij wordt over het algemeen meer eiwit gevoerd dan nodig is”, schrijft Schouten. “Het teveel aan eiwit wordt niet opgenomen door het dier, maar in de vorm van ammoniak uitgestoten.” De acties begonnen vorige week na de laatste officiële vergadering van de Tweede Kamer voor het zomerreces. CDA en VVD drongen er bij de minister wel op aan om serieus te kijken naar een alternatief plan dat doorberekend gaat worden door het Planbureau voor de Leefomgeving. Ook een alternatief plan van de boerenorganisaties gaat door het PBL doorberekend worden. Deze resultaten worden eind augustus verwacht.

“Een serieuze stap of eentje voor de bühne?”

Agractie laat in een eerste reactie weten blij te zijn met deze stap van de minister. Wel zetten ze vraagtekens waarom de doorrekening van het Planbureau zo lang moet duren. “Aangezien de veevoermaatregel op 1 september start zal moeten blijken of deze stap van de minister serieus is, of gedaan wordt voor de bühne.”