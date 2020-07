‘Minister moet zones aanwijzen rond Eelde om lange afstanden te kunnen vliegen met drones’

nieuws

Foto: Eduardo Famendes via WikiMedia Commons (CC 4.0)

DroneHub Groningen heeft een brief gestuurd aan Minister Cora van Nieuwenhuizen, waarin wordt gevraagd om ‘zones’ rondom het vliegveld om lange dronevluchten uit te kunnen voeren. Deze zones liggen rondom Groningen Airport Eelde in de drie Noordelijke provincies, zo meldt RTV Drenthe.

Voor experimenten met langere vluchten werden tot nu toe afzonderlijke vergunningen aangevraagd. Daar wil de DroneHub graag vanaf. Daarom pleit de stichting voor een zone rond de luchthaven waarin testvluchten voor een langere periode veilig uitgeprobeerd kunnen worden.

Volgens de DroneHub bestaan er, door nieuwe Europese wetgeving die in de maak is, mogelijkheden om ook in Nederland dergelijke experimenten uit te voeren.

De DroneHub wil graag experimenteren met langeafstandsvluchten, om bijvoorbeeld software te testen die de drones makkelijker zichtbaar maakt voor luchtverkeersleiders. Ook wil het graag over langere afstanden gaan testen met een drone op waterstof, die bij kan dragen aan schonere luchtvaart.