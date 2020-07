Minister: ‘Akkoord op hoofdlijnen over meerkosten Ring Zuid’

nieuws

Foto: Ecco van Oosterhout

De overheden binnen Aanpak Ring Zuid en aannemerscombinatie Herepoort hebben op hoofdlijnen een akkoord bereikt over een oplossing voor de kosten als gevolg van de vertraging van drie jaar en voor de verdere looptijd van het project. Dat schrijft Minister Cora van Nieuwenhuizen maandagochtend in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister schrijft dat ze verwacht de Tweede Kamer binnen niet al te lange tijd te kunnen informeren over de details van de overeenkomst. “De afgelopen periode is van beide kanten veel energie gestoken in het vinden van een oplossing, zo schrijft Aanpak Ring Zuid. “Die is er nu op hoofdlijnen en de verwachting is dan ook dat het project op een stabiele basis gerealiseerd kan worden. De nadere details worden nu verder besproken en vastgelegd.”

Vertraging, ook in de gesprekken

Voor het einde van 2019 had er een ‘totaaloplossing’ moeten liggen voor de tientallen miljoenen euro’s aan meerkosten door de vertraging van het project. De commissie Hertogh stelde hiervoor de ‘Taskforce Financiën in. Ook deze gesprekken liepen, net als de bouw van de zuidelijke ringweg, vertraging op. Prof Hertogh, die de gesprekken leidde, schreef eind vorig jaar nog: ‘De gesprekken zijn constructief en betrokken partijen hebben de wens om er gezamenlijk uit te komen. De gesprekken vragen echter meer tijd dan eerder aangegeven. Alle partijen hebben aangegeven zorgvuldigheid voor snelheid te verkiezen.”

Miljoenenstrop

De provincie heeft tot nu toe ingezet op het verdelen van de meerkosten van het project onder de aannemers. De totale aanneemsom is 290 miljoen euro, de boete voor te laat opleveren is maximaal zo’n 40 miljoen euro.