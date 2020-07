Militaire vliegtuigen moeten kunnen landen op Airport Eelde

nieuws

Groningen Airport Eelde moet de mogelijkheid krijgen om militair vliegverkeer af te handelen. De luchthaven heeft aan de minister gevraagd deze mogelijkheid te geven. Dat meldt RTV Drenthe woensdag.

Vliegveld Eelde denkt dat het met uitbreiden van de taken het jaarlijkse exploitatietekort, waar men mee te kampen heeft, weggewerkt kan worden. Het idee om militair vliegverkeer af te handelen staat te lezen in een reactie van Airport Eelde op het ontwerp-Luchtvaartnota van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. Daarnaast wil men dat er meer ruimte komt voor lesvluchten met straalvliegtuigen en groot verkeer.

In deze Luchtvaartnota staat beschreven hoe de toekomst van de luchtvaart in Nederland er uit ziet. De meeste aandacht in de nota gaat uit naar de luchthavens die onder de Schiphol Groep vallen. De twee zelfstandige luchthavens, Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde, spelen een marginale rol. Eelde wil dat deze situatie gewijzigd gaat worden en daarom is er een zienswijze naar de minister gestuurd.

Eelde ziet vooral een mogelijkheid bij het militaire verkeer. Tot nu toe mogen er per jaar vierhonderd militaire vluchten plaatsvinden waarbij het vooral om transport gaat van personeel. Er moet ruimte komen voor ander militair verkeer. Of dat ook betekent dat gevechtsvliegtuigen gebruik gaan maken van Eelde blijft ongewis, hoewel wel geopperd wordt dat deze vliegtuigen op Eelde getankt zouden kunnen worden naast de twee militaire vliegvelden waar dit nu ook plaatsvindt.

Leefbaar Tynaarlo heeft inmiddels laten weten dat het zich zorgen maakt over de ambitie van GAE als militair vliegveld.