Met nieuwe kabel kan TenneT stroom blijven garanderen

Foto: sxc.hu/profile/msuvaydas

De komende jaren gaat TenneT een ondergrondse kabel vervangen tussen de Euroborg en de Bloemsingel. Eind augustus beginnen de grondonderzoeken en is er een info-avond.



De huidige ondergrondse 110 kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Hunze en Bloemsingel is sinds 1964 in gebruik. Het vervangen van de 3,4 km kabel is nodig, omdat een nieuw modern kabelsysteem meer energie kan vervoeren en sneller te repareren is dan de kabel die er nu ligt.

‘Met het vervangen van de kabel kan TenneT de levering van elektriciteit in de regio Groningen blijven garanderen’. Op 20 augustus van 19.00 tot 21.30 uur is er een inloopbijeenkomst in Het Platformtheater over de grondonderzoeken. Meer info: https://t.co/WMv2qNShvV?amp=1