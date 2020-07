“Met deze maatregelen wordt de nachthoreca de nek omgedraaid”

nieuws

De Groningse horeca is verrast door de maatregelen die burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen donderdagmiddag bekendmaakte. “Op deze manier wordt de nachthoreca de nek om gedraaid.”

Schuiling besliste dat vanwege het coronavirus in de nacht van vrijdag op zaterdag én van zaterdag op zondag de deuren van horeca binnen de Diepenring vanaf 01.30 uur gesloten moeten zijn voor nieuwe bezoekers. Terrassen en eetgelegenheden moeten om half twee sluiten en ook mag er na dit tijdstip geen lachgas meer verkocht worden. “Ik ontving vanmiddag een mail van de gemeente”, vertelt Peter van der Plaats van Mr. Smiths Loft in de Poelestraat. “Ik had er in eerste instantie overheen gelezen, maar er blijken dus allemaal nieuwe regels in te staan. Het komt voor mij als een verrassing. Op deze manier wordt de nachthoreca de nek omgedraaid.”

“Eerst zien hoe het in de praktijk gaat”

Jair Stellingwerf is van café Het Feest in de Peperstraat en hij is niet helemaal verrast. “Ik had dit niet verwacht, maar de afgelopen tijd werd wel gespeculeerd dat er wellicht iets zou komen aan regelgeving. Ik vind het lastig. Ik wil de komende dagen eerst zien hoe het in de praktijk gaat. Op zich begrijp ik wel dat er maatregelen genomen worden, aan de andere kant kun je ook zeggen dat het vreemd is omdat het aantal besmettingen hier in het Noorden juist heel erg laag is.”

Mensen in het uitgaansleven gedragen zich sinds corona anders

Stellingwerf ziet dat sinds de horeca weer open mag dat mensen zich anders gedragen. “Wij zijn op 1 juli open gegaan. Wat wij zien is dat de mensen veel meer op één plek blijven. Voorheen liep men echt door de stad en bezocht men verschillende horecagelegenheden. Nu blijft men als men binnen is ook binnen. Ondertussen proberen wij ons zoveel mogelijk aan de coronamaatregelen te houden, maar we zijn geen politieagent en we vinden dat mensen zelf ook een verantwoordelijkheid hebben.”

“Beleid van de gemeente is vreemd”

Van der Plaats vindt het beleid van de gemeente vreemd. “Ik vind het gek dat we de nieuwe regels maar in een mailtje moeten lezen. Het komt op hetzelfde neer als in maart. Dat een minister om half zes in de middag in een persconferentie zegt dat de horeca een half uur later dicht moet. Ik vind dat vreemd. Daarnaast vind ik het beleid van de gemeente een beetje dubbel. De afgelopen weken heeft de gemeente juist gefaciliteerd door terrassen op de Grote Markt en Vismarkt toe te staan. Dit heeft veel mensen getrokken. Als je eenmaal in de stad bent dan blijf je ook voor een wat langere tijd in de stad en ja, dan wordt het drukker.”

Politie en zwaar geschut

“Ik ben heel benieuwd hoe deze nieuwe maatregelen straks gehandhaafd gaan worden”, zegt Jacob Jan Groeneweg van Feest Groningen BV in de Peperstraat. “Ik verwacht in de nacht van vrijdag op zaterdag heel veel politie en misschien wel zwaar geschut om alles in goede banen te leiden. Nee, zonder gekheid, we gaan zien hoe het komt maar een vreemde situatie is het wel. Ik denk dat je met deze regels vooral het probleem verplaatst omdat mensen toch wel naar de stad komen. Ook vind ik dat de regering te lang met deze maatregelen door gaat. Dat er in maart iets moest gebeuren, dat snap ik wel. Maar we zijn nu beter voorbereid, het aantal coronagevallen valt hier ontzettend mee. Zo langzamerhand begint het op een grote grap te lijken.”

Schuiling hoopt dat met de maatregelen het aantal besmettingen in Groningen beperkt blijft.