Met de trein van Groningen naar Bad Bentheim?

Foto: Rob Dammers - Bad Bentheim BE VT115 RB56 naar Neuenhaus, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82160329

De Duitse spoorwegonderneming Bentheimer Eisenbahn AG heeft plannen om in 2024 reizigerstreinen te laten rijden naar Coevorden. Dat laat de Duitse omroep NDR weten.

De spoorlijn tussen Bad Bentheim en Neuenhaus werd vorig jaar zomer gereactiveerd voor reizigersvervoer. Sinds 7 juli rijden er vijf Alstom Coradia Lint 41-treinstellen die via Nordhorn naar Neuenhaus rijden. Het bedrijf ziet graag dat ook het baanvak tussen Neuenhaus en Coevorden geschikt wordt gemaakt voor reizigersvervoer. Op dit moment rijden hier alleen goederentreinen van de goederentak van de spoorwegonderneming. Algemeen-directeur Joachim Behrends van AG verwacht volgende maand een positieve kosten-batenanalyse en een financieringsbesluit van het ministerie. “We zijn klaar om te gaan, we hebben alle maatregelen voorbereid zodat we meteen aan de slag kunnen.” De werkzaamheden om het spoor tussen Neuenhaus en Coevorden geschikt te maken voor reizigersvervoer zouden in 2023 van start moeten gaan.

1.530 reizigers per dag

In eerdere plannen werd ook gesproken om de treindienst verder uit te breiden richting Nieuw Amsterdam en Emmen. In 2016 is hier door het instituut CIMA samen met de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar gedaan. Het reizigerspotentieel werd toen geschat op 1.530 per dag. In die plannen is toen niet de Nedersaksenlijn meegenomen. De afgelopen jaren is de roep om deze lijn aan te leggen steeds hoorbaarder geworden. Om deze lijn open te stellen moet er een railverbinding aangelegd worden tussen Stadskanaal en Emmen waarbij de spoorlijn Groningen-Veendam en Emmen-Coevorden met elkaar verbonden wordt.

Nedersaksenlijn

Het aanleggen van de Nedersaksenlijn kan op de nodige interesse rekenen omdat er een directe spoorverbinding komt tussen de universiteitssteden Groningen en Enschede en het daarnaast als omleidingsroute kan dienen voor de bottleneck Meppel. De plannen van de Bentheimer Eisenbahn zouden betekenen dat bij groen licht, en bij realisatie van de Nedersaksenlijn, je vanuit Groningen, met één overstap, naar Bad Bentheim kunt reizen. Op het station van Bad Bentheim stopt eens in de twee uur de internationale intercity naar Berlijn die via Osnabrück en Hannover rijdt.

Zuidelijke ringweg

Of de Nedersaksenlijn aangelegd kan worden is echter sinds vorige week onzeker geworden. De aanleg van de vernieuwde zuidelijke ringweg in de stad Groningen gaat gepaard met een grote financiële tegenvaller van enkele miljoenen. Om het werk af te kunnen maken is het de bedoeling dat de gelden voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn aangesproken gaan worden. Juist van deze RSP-gelden moet ook de Nedersaksenlijn bekostigt gaan worden.