Foto: Website Nachtraad

Merlijn Poolman wil een tweede termijn als nachtburgemeester van Groningen. Dat zei Poolman in het OOG Radio programma Gaan met Haan.

Poolman was de afgelopen twee jaar nachtburgemeester. Volgens Poolman wordt die functie serieuzer genomen en wordt de nachtburgemeester steeds meer betrokken bij de besluitvorming rond zaken als horeca en evenementen.

De verkiezing is in september. Wie de tegenkandidaten zijn is nog niet bekend.