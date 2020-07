Menzis gaat Groningse ouders aanmoedigen om kinderen naar de tandarts te sturen

nieuws

Foto: flickr.com/photos/conchur/

Menzis gaat de ouders van enkele duizenden kinderen in Groningen een brief sturen om ze aan te moedigen het gebit van hun kind te laten checken bij de tandarts. Uit onderzoek van van Zilveren Kruis en de KNMT blijkt dat één op de vijf kinderen in Groningen niet op controle komt.

“We zijn verheugd dat Menzis deze stap zet”, aldus Wolter Brands, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). “In het bijzonder hopen we dat kinderen in achterstandssituaties beter bereikt worden met de boodschap dat mondzorg voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed uit de basisverzekering. Vaker dan kinderen uit kansrijkere gezinnen komen ze nu niet regelmatig bij de tandarts, wat tot onnodige gebitsproblemen kan leiden.”

Aanschrijven van ouders werkt volgens Menzis goed om de opkomst te verhogen. Volgens de zorgverzekeraar laat onderzoek zien dat 8 van de 10 ouders het op prijs stellen als hun zorgverzekeraar ze laat weten dat tandartsbezoek van hun kinderen wordt vergoed. Enkele weken na verzending van de brief belt Menzis de ouders om te inventariseren of zij het advies opvolgen.