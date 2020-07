‘Mensen zonder coronaklachten testen is belangrijk om verspreiding in de kiem te smoren’

nieuws

Foto: RUG

Mensen zonder coronaklachten, maar die wel een epidemiologische link hebben, moeten getest worden om daarmee verspreiding in de kiem te smoren. Dat zegt professor Alex Friedrich van het UMCG.

Friedrich reageert daarmee op uitspraken van emeritus hoogleraar vaccins Ben van der Zeijst. Van der Zeijst, oud-topman van het RIVM, liet in Het Parool optekenen dat wat hem betreft in ons land ook mensen zonder coronaklachten getest moeten worden. “Blijkbaar gelooft men (het RIVM, red.) niet zo in a-symptomatische verspreiding. Terwijl de feiten er liggen. Artikelen over het Italiaanse dorp Vo, het cruiseschip de Diamond Princess en andere cohortstudies beschrijven percentages tussen de 60 en 70 procent van patiënten die positief testen terwijl ze (nog) geen klachten hebben. Als je deze groep niet in beeld krijgt, houd je altijd die smeulende veenbrand”, aldus Van der Zeijst.

Stille dragers die een onzichtbare rol spelen

De emeritus hoogleraar zegt ook dat het Nederlandse testbeleid tekort schiet. Een boel mensen worden niet ziek van het coronavirus, maar verspreiden het wel. En dat is de gevaarlijkste groep. De stille dragers die een onzichtbare rol spelen in de verspreiding terwijl dit de mensen zijn die je graag in de smiezen wilt hebben. “Een gemiste kans. We kunnen dagelijks 30.000 mensen testen, maar we doen nog geen derde. En alleen bij klachten. Om echt grip te krijgen op het virus moet je ook kwetsbare doelgroepen, zoals zorgpersoneel, bewoners van asielzoekerscentra, gevangenissen en arbeidsmigranten, actief gaan testen. Dan spoor je mogelijke haarden eerder op.”

Laagdrempelig blijven testen

Friedrich is het in grote lijnen eens met Van der Zeijst. “Mensen die geen coronaklachten hebben, maar wel een epidemiologische link hebben door bijvoorbeeld blootstelling of in het geval van een cluster, moet je spoedig gaan testen. Sowieso als deze mensen werkzaam zijn in de zorg. Laagdrempelig blijven testen is een belangrijke maatregel om verspreiding in de kiem te smoren.”

