“Mensen zijn altijd blij met mij. Of als ik kom, of als ik ga”

Het draaiorgel van Joris ten Have (27) is terug van weggeweest. Eerst mocht hij doordeweeks weer spelen, en afgelopen zaterdag ook weer in het weekend.



Het kostte Joris behoorlijk wat moeite om zijn muziek weer ten gehore te mogen brengen. “Ik heb er heel vaak achteraan moeten bellen. Hoe het zit, en of de regels al weer veranderd waren door corona. Het wordt heel erg gewaardeerd. Daarom heb ik me er ook hard voor gemaakt om weer de stad in te gaan. Het is natuurlijk allemaal ellende de laatste tijd. Een beetje vrolijkheid en vertier, ik denk dat mensen dat wel heel prettig vinden,” vertel Joris.

Hoewel de meeste mensen zijn muziek leuk vinden zijn er ook altijd mensen die het niets vinden. “Dat heb je eigenlijk met alles wat je doet: de een vindt je leuk, de ander ziet je liever gaan dan komen. Dus ze zijn altijd blij met mij. Of als ik kom, of als ik ga,” besluit de draaiorgelman lachend.