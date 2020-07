nieuws

Bij werkzaamheden in de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat is een brandkraan geraakt. Daardoor zitten meerdere huishoudens rond de Kleine Kruisstraat tijdelijk zonder water.

Het ongeluk met de brandkraan vond rond 09.30 plaats. Het Waterbedrijf Groningen is ter plaatse om het probleem te verhelpen. Naar verwachting zijn de problemen aan het einde van de middag voorbij.