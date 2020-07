Meer mensen pakken weer de bus en de trein

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het aantal mensen dat met de bus en de trein reist neemt toe. Ov-chipkaartbedrijf Translink laat zelfs weten dat het de drukte week was in het openbaar vervoer sinds de uitbraak van het coronavirus.

Translink registreert in Nederland de in- en uitchecks van ov-chipkaarten. Aan de hand van die gegevens ziet het dat meer mensen gebruik maken van bus, trein, tram en metro. De toename is in het hele land zichtbaar. Sinds de uitbraak van de coronacrisis halverwege maart nam het aantal reizigers fors af. De overheid riep op om het ov alleen te gebruiken voor noodzakelijke reizen. Dat advies is sinds 1 juli komen te vervallen. Dit betekent dat je ook weer de trein en bus mag pakken voor leuke reisjes.

Wel blijven nog verschillende maatregelen gehandhaafd. Zo moet je in een bus achterin instappen en zijn er bij de buschauffeur geen kaartjes te koop. In het openbaar vervoer is het verplicht om een mondkapje te dragen en daarnaast moet je proberen om zoveel mogelijk anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren.