Meer details bekend over oefenprogramma FC Groningen

Foto Andor Heij. Euroborg, FC Groningen

Er is meer bekend geworden over het oefenprogramma van FC Groningen voor de maand augustus. Er zijn minstens vijf oefenduels voordat op 12 september de competitie begint.

Het eerste duel, een thuiswedstrijd op zaterdag 1 augustus tegen Heracles Almelo, was al bekend. PEC Zwolle komt op vrijdag 14 augustus naar het Hitachi Stadion en er zijn ook diverse uitwedstrijden. FC Groningen speelt op dinsdag 11 augustus in en tegen Emmen, op vrijdag 21 augustus tegen FC Volendam en een dag later bij Almere City.

De leiding van de FC is aan het onderzoeken of er publiek in het stadion toegelaten mag worden. De club wil seizoenkaarthouders in staat stellen om de wedstrijd bij te wonen. De KNVB neemt binnenkort een besluit over het wel of niet toestaan van publiek bij oefenduels.