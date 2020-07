Maxima ontvangt kleding van Scapino

nieuws

Foto: Stichting Kledingbank Maxima Het Hogeland

De Stichting Kledingbank Maxima is sinds woensdag zo’n duizend kledingstukken rijker. Vrijwilligers van de kledingbank hebben de artikelen opgehaald bij het hoofdkantoor van winkelketen Scapino in Assen.

Maxima en Scapino hebben begin dit jaar een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De nieuwe herfstkleding wordt verdeeld over de zeven kledingbanken in onze provincie, waaronder die in de stad Groningen. Bij Maxima mogen alleen klanten van de voedselbank komen. De artikelen zijn vanaf 1 september te koop. Tot het zover is, moeten de kledingstukken gesorteerd worden. Dat gebeurt bij Maxima Het Hogeland in Winsum.

Klanten van Maxima kunnen alleen met een reservering in de winkel terecht, in verband met corona-maatregelen. Ze kunnen maximaal een uur lang winkelen.