Martini lokt fietsende Winsumers al op afstand

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

Het nieuwe fietspad tussen Winsum en Groningen is in de maak. De Martini wordt vanuit het noorden al op grote afstand zichtbaar (zie foto onder).



Het huidige fietspad tussen Groningen en Winsum is een van de gevaarlijkste in de provincie Groningen. Daarom komt er nu een nieuw pad langs de spoorlijn.

Niels Heijne maakte de foto van het vorderende nieuwe pad, waarbij de rechte lijn naar de Martini duidelijk lijkt.

Er komt een nieuw fietspad van Winsum naar Groningen, recht op de Martinitoren af. pic.twitter.com/hcuRI2yzv3 — Niels Heijne (@NielsHeijne1) July 18, 2020

Er komt een nieuw fietspad van Winsum naar Groningen, recht op de Martinitoren af. pic.twitter.com/hcuRI2yzv3 — Niels Heijne (@NielsHeijne1) July 18, 2020