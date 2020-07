Man uit Ten Boer krijgt bijna zeven maanden cel voor ‘pedojacht’-beroving in Groningen

nieuws

Een twintigjarige man uit Ten Boer heeft 200 dagen celstraf in een jeugdgevangenis opgelegd gekregen voor het plegen van een mislukte beroving. De man en zijn vriendin plaatsten een seksadvertentie op internet om slachtoffers te lokken. Vervolgens probeerden ze een stadjer die op de advertentie reageerde, te beroven.

Van de 200 dagen cel voor de man zijn 38 dagen voorwaardelijk. Zijn vriendin kreeg 360 dagen celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Beiden moeten zich, na het uitzitten van hun straf, in hun proeftijd laten behandelen. De vrouw is inmiddels opgenomen in een kliniek.

De poging tot beroving vond eerder dit jaar plaats aan de Zaagmuldersweg. Het stel plaatste een seksadvertentie op het internet en maakten een afspraak met de Stadjer. Op de afgesproken plek confronteerde het tweetal de man en claimden van het televisieprogramma Opgelicht te zijn. Ze wilden 140 euro hebben, anders zouden de beelden van de man op het internet verschijnen. De man weigerde te betalen en werd vervolgens geschopt en geslagen.