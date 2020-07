Man rijdt met 200 kilometer per uur over A28 richting Groningen

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Drentse politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag met hulp van collega’s uit Stad een automobilist staande kunnen houden die met 200 kilometer per uur over de A28 reed.

De auto werd gespot bij Assen toen deze met hoge snelheid de A28 opreed richting Groningen. Politieagenten gingen er daarop achteraan. Uiteindelijk werden er snelheden van rond de 200 kilometer per uur gemeten. Om de bestuurder staande te kunnen houden werd de hulp ingeroepen van agenten uit de stad Groningen. Vlak voor Groningen kon de bestuurder, een 44-jarige man uit Vlissingen, tot stilstand worden gebracht.

Na wettelijke correcties bleek dat de man 54 kilometer per uur te hard had gereden. Daarop volgde een bekeuring en ook kon hij zijn rijbewijs inleveren. Over de aanleiding waarom er zo snel gereden werd is niets bekend.