Man in scootmobiel raakt te water in Hoogkerk

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een man in een scootmobiel is zondagavond te water geraakt aan de Vierverlatenweg in Hoogkerk. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 20.25 uur ter hoogte van de kruising met het Hoendiep. Hulpdiensten rukten massaal uit. Behalve een ambulance en de politie kwam ook de brandweer ter plaatse met de duikers en de grote hulpverleningswagen. “Door nog onbekende oorzaak is een man in een scootmobiel in een sloot terecht gekomen”, vertelt Wind. “Bij aankomst van de brandweer stond de man in de sloot. Brandweerlieden hebben hem op het droge getrokken. Daarna is het slachtoffer met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

“De man had ook een hondje bij zich”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Het hondje is door politieagenten opgevangen.” Naar de precieze toedracht van het ongeluk wordt onderzoek gedaan. Vanwege het ongeluk was de weg korte tijd afgesloten.