Man gewond bij mishandeling Ebbingestraat, dader na zoekactie opgepakt

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Bij een mishandeling vrijdagavond in de Oude Ebbingestraat is een man gewond geraakt. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het voorval gebeurde rond 20.55 uur. “Een jongeman vond een jas op straat”, vertelt Nuver. “Hij pakte deze jas op en wilde het over zijn stuur leggen. Op dat moment komt er een scooter aangereden. Ik vermoed dat de jas van deze scooterrijder is, dat die hem verloren was. De scooterrijder begint gelijk op de jongeman in te slaan en te schoppen. Daarna gaat de scooterrijder er vandoor.”

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Het slachtoffer bleek gewond te zijn geraakt. Hij had onder andere een snee opgelopen. De jongeman is na stabilisatie overgebracht naar het ziekenhuis. Politieagenten begonnen direct met een onderzoek. Vrijwel direct stuitten zij op een groep Duitse toeristen die getuige waren geweest. Zij hadden filmopnames gemaakt en het kenteken van de scooter genoteerd. Aan de hand daarvan hebben agenten korte tijd later de scooterrijder aan kunnen houden in de binnenstad. De man is overgebracht naar het politiebureau en zit nog vast.”