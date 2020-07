Man die buschauffeur, toezichthouders en passagiers mishandelde bij Hoofdstation had mogelijk psychose

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De man die in april een vijf mensen mishandelde in een lijnbus bij het Hoofdstation in Groningen had mogelijk een psychose. De 22-jarige man uit Delfzijl wordt momenteel door een psychiater onderzocht, zo melden verschillende media.

De zaak diende donderdagochtend bij de rechtbank in Groningen. Het politieonderzoek naar het incident is inmiddels afgerond, maar het psychiatrische onderzoek naar de toestand van de man loopt nog. De man blijft in voorarrest totdat zijn zaak dient in oktober, als het onderzoek naar de man klaar is. De man gaat vermoedelijk volgens het jeugdstrafrecht berecht worden, omdat de man onder deze rechtsvorm meer behandeling kan krijgen.

Op 15 april stapte de man achterin een bus bij het Hoofdstation en trok zijn T-shirt uit. De man werd agressief toen de chauffeur en passagiers daar wat van zeiden. Hij sloeg, naast de chauffeur en twee passagiers, ook twee toezichthouders. De eerste drie moesten voor behandeling naar een ziekenhuis.