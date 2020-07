Man (18) aangehouden vanwege verkeersongeluk Kastanjelaan

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

In verband met het ongeluk donderdagmiddag op de Kastanjelaan nabij het Noorderstation is een achttienjarige man uit de stad aangehouden. Dat laat de politie donderdagavond weten.

Bij het ongeluk, dat in het begin van de middag plaatsvond, botste een bestelbusje tegen een lijnbus van Qbuzz. Voor de botsing schoot de bestelbus eerst door de middenberm, reed een boom omver en botste toen tegen de bus. De bestuurder ging er aanvankelijk vandoor. Een Burgernetactie werd op touw gezet om de persoon te traceren.

“We hebben een achttienjarige man aangehouden in verband met het ongeluk”, vertelt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen. “De eigenaar van het busje wist van niks. In verband met het onderzoek kan ik niet zeggen of de persoon die we aangehouden hebben een medewerker is van het bedrijf.” De politie doet verder onderzoek in de zaak. De bestelbus is na het ongeluk door een bergingsbedrijf weggesleept.