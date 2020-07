Machinisten redden sein 140 van de slopershamer

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

Het draaischijfhuis op het oude rangeerterrein bij het Hoofdstation is niet het enige object dat gered is van de slopershamer. Ook een sein heeft men kunnen behouden.

Het gaat om sein 140. Machinisten van Arriva hebben de afgelopen weken alles op alles gezet om dit sein te bemachtigen. Het rangeerterrein aan de zuidzijde van het Hoofdstation was een zogeheten niet-beveiligd gebied. Dit betekent dat de treindienstleider op zijn scherm niet kon zien waar treinen zich op het terrein bevonden, moesten wissels handmatig omgezet worden en werden de rijrichtingen niet beschermd met seinen. Uitzondering waren de locaties waar het niet-beveiligde gebied overging in beveiligd gebied. Hier stonden dwergseinen.

“Misschien wel duizend keer”

Sein 140 stond aan de oostzijde van het rangeerterrein en werd voornamelijk gebruikt door Arriva-treinen. “Ik heb geen idee hoe vaak ik er langs ben gereden”, vertelt een machinist. “Tientallen, honderden, misschien wel duizend keer? Het was het sein dat toegang verschafte tot de hoofdbaan. Daarom super dat we dit sein hebben kunnen behouden. Het is echt een object met een verhaal. Een sein dat voor veel machinisten heel bijzonder is.”

“Lampen gaan ook weer werken”

Afgelopen week bij de start van de ontmanteling van het rangeerterrein is het sein losgekoppeld. Door een medewerker van Arriva is het vervolgens, na overleg met spoorbeheerder ProRail, naar het nieuwe rangeerterrein De Vork gebracht. “De bedoeling is dat het daar een mooie plek gaat krijgen in of bij onze kantine. Het doel is ook dat de lampen weer gaan werken, maar het zal geen actieve spoorfunctie meer krijgen.”

Het oude rangeerterrein aan de zuidzijde van het station moet wijken vanwege de renovatie van het Hoofdstation. In de nieuwbouwplannen is er geen ruimte voor de sporen.