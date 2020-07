nieuws

Foto Andor Heij. Spoor bij station Sauwerd

In de nacht van maandag op dinsdag rijden er geen treinen tussen Groningen en Delzijl. Vervoerder Arriva zet, tussen 23.20 en 05.00 uur, treinvervangende bussen in.

ProRail gebruikt deze nacht om te werken aan het spoor op het traject. Op de website van Arriva is het vertrekschema van de bussen te vinden.

In en uitchecken kan zoals normaal bij de palen op het treinstation of bij de mobiele in- en uitcheckpalen op het busstation.