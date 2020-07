“Maak het makkelijker om je op corona te laten testen”

nieuws

Foto: NIAID-RML

De manier om je op het coronavirus te laten testen moet makkelijker. Dat zeggen verschillende deskundigen woensdag in dagblad Trouw.

In Nederland zijn verschillende teststraten ingericht. In de provincie Groningen gaat het om een zogeheten testlocatie die zich in het gebouw van het UMCG bevindt. De deskundigen zeggen dat dit anders moet. Mensen die zich willen laten testen zijn namelijk alleen in de auto of juist lopend of per fiets welkom. Mensen uit Winschoten, Delfzijl of Zuidhorn, die geen auto hebben, moeten dus naar Stad waarbij ze gebruik moeten maken van het openbaar vervoer. Maar wie stapt met coronasymptomen een bus of een trein in?

Infrastructuur om te testen moet laagdrempeliger

Uit onderzoek van het RIVM bleek vorige week dat één op de acht mensen met coronaklachten zich laat testen. Een deel van deze mensen gaf te kennen dat ze zich niet testen omdat ze vermoeden dat hun klachten veroorzaakt worden door hooikoorts of door astma. Toch was er ook een deel die aangaf dat de toegankelijkheid van een testlocatie hen weerhield. Terwijl volgens de deskundigen testen zo belangrijk is om besmettingshaarden snel op te kunnen sporen. Daarom moet de infrastructuur om te testen veel laagdrempeliger worden ingericht.

“Er liggen plannen voor meer testlocaties”

Sjaak de Gouw van GGD GHOR laat in de krant weten dat wat hem betreft het testen ook laagdrempeliger moet. “De afgelopen weken testen we dertig procent meer mensen dan daarvoor. Dat betekent dat we al aan het uitbreiden zijn. Veel GGD’en openen nieuwe teststraten en er liggen plannen voor nog meer testlocaties, zoals in busterminals, winkelcentra of kerken.” Dat mensen nu soms met het openbaar vervoer naar een testlocatie moeten vindt De Gouw ook gek. “We moeten nadenken hoe we dat gaan oplossen.”