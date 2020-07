Lutherse Kerk organiseert orgeldemonstraties

nieuws

Het Barokorgel in de Lutherse Kerk - foto: Lutherse Kerk Groningen

In de Lutherse Kerk aan de Haddingestraat in de stad Groningen worden deze zomer een aantal keren orgeldemonstraties gehouden. De demonstraties worden gegeven door orgelbouwer Bernhardt Edskes.

In de kerk zijn twee orgels te vinden. Behalve het Van Oeckelenorgel uit 1896, dat in een klassiek-romantische stijl gebouwd is, is er in het gebouw ook een Barok-orgel te vinden. Edskes bouwde dit orgel in 2017 naar een kopie van Schnitger met 25 registers. Tijdens de demonstratie vertelt Edskes over de orgels, worden specifieke kenmerken belicht en vinden er klankdemonstraties plaats.

De orgeldemonstraties worden gehouden op 8 en 22 augustus en op 5 september. Reserveren voor het evenement is niet nodig, wel wordt de anderhalve meter-afstand regel gehanteerd.