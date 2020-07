Ludovit Reis mogelijk in Champions League-selectie bij FC Barcelona

sport

Oud-FC Groningen speler Ludovit Reis is overgeheveld van Barcelona B naar de A-selectie van de Catalanen. Vanwege een grote blessuregolf is hij één van de acht spelers die vanuit het tweede elftal tijdelijk met het eerste mee traint.

Volgens The Sun heeft Barcelona momenteel maar 14 spelers ter beschikking. De competitie in Spanje is afgelopen en FC Barcelona maakt zich nu op voor de Champions League, die vanwege de coronacrisis nog afgewerkt moet worden.

Ludovit Reis brak in 2018 door bij FC Groningen. In 2019 werd hij voor ongeveer 4 miljoen euro verkocht aan Barcelona B.