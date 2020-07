Literaire wandelgids in nieuwe jas

nieuws

In 2012 verscheen een literaire wandelgids over Groningen. Er is nu een herziene 2.0 versie uit, waar ook de hotspots van Haren in zijn opgenomen.



‘Ellen Deckwitz en Tommy Wieringa hebben in Groningen gestudeerd. Wieringa kreeg het advies om zijn studie geschiedenis op te geven en fictie te gaan schrijven. Deckwitz zette haar eerste poëtische stappen in De Dichtclub. Beiden werden succesvol. Groningen is een broedplaats van literaire talenten. Velen zwermen uit na hun studie, anderen blijven. Grote kans dat u in de binnenstad een schrijver in het wild tegenkomt’.

Roos Custers en Nick ter Wal beschrijven opmerkelijke literaire plekken in Groningen en Haren.

‘In welk huis aan de Ossenmarkt woonde Willem Frederik Hermans? Waar liep Belcampo? Aan welk cafétafeltje zaten Jean Pierre Rawie en zijn dichtbroeder Driek van Wissen? Op welk terras begint de grote liefde in de roman Magnus van Arjen Lubach?’