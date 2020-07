Lief-en-leedstraten komen naar Groningen

Er komen lief-en-leedstraten in de gemeente. Een motie daarvoor van het CDA werd deze week door alle partijen gesteund.

Een lief-en-leedstraat is een straat waar vrijwilligers de bewoners met elkaar in contact brengen. Zij krijgen een potje met geld van de gemeente om activiteiten te organiseren en zo eenzaamheid tegen te gaan. “Ongeveer 45% van de Groningers voelt zich in enige mate eenzaam,” zegt fractievoorzitter René Bolle van het CDA. “Onder 75-plussers is het zelfs 56%. Dus we kunnen wel spreken van een groot probleem.” Hij denkt dat kleine dingen al een groot effect kunnen hebben. “Als je meer mensen in de straat kent en in gesprek gaat met die mensen, kom je er ook achter wat er speelt bij de mensen en of ze eenzaam zijn. Dan kun je bijvoorbeeld mensen met dezelfde interesses met elkaar in verbinding brengen.”

Er zijn al een aantal vrijwilligers die zich hebben aangemeld. “Mensen die dit een mooi idee vinden kunnen zich melden bij de gemeente en dan kan het beginnen.”