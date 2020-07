Lex Dijkstra (24) stopt met schaatsen op hoogste niveau

nieuws

Schaatser Lex Dijkstra (24) uit Groningen stopt per direct met schaatsen op het hoogste niveau. Dat heeft hij maandag laten weten op zijn Instagram-account.

“Na een lange tijd van twijfel heb ik besloten om te stoppen met het uitoefenen van schaatsen op het hoogste niveau”, schrijft Dijkstra in zijn bericht. “Ik wil iedereen bedanken die deel heeft uitgemaakt van mijn sportieve carrière. Van toen ik op mijn dertiende bij de schaatsacademie kwam, tot aan de professionele schaatsteams die mij hebben begeleid op het hoogste niveau. Ik wil iedereen bij Team IKO bedanken voor de ruimte die ze mij hebben geboden om een keuze maken.”

Trots en dankbaar

Dijkstra werd geboren in augustus 1995. In 2018 won hij verrassend zilver op het Nederlands Kampioenschap Allround. Dit leverde hem een plekje op bij het commerciële team easyJet. Na een jaar maakte hij de overstap naar Team IKO. “Ik heb wellicht niet de langste en meest succesvolle carrière gehad, maar ik ben trots en dankbaar voor alle succes en dieptepunten die ik heb meegemaakt. Ik had het voor geen goud willen missen.”

Studie

Aanleiding voor het stoppen is dat er in het leven van Dijkstra verschillende zaken zijn die een grotere prioriteit hebben gekregen. De studie is daar één van. “De schaatssport is in Nederland zo professioneel dat je het op halve kracht niet gaat redden.” Seizoen 2019-2020 gaat de boeken in als het laatste seizoen waarin de schaatser op het ijs stond. In oktober zette hij in Inzell nog een persoonlijk record neer op de 1.500 meter, in november volgde er in Thialf in Heerenveen een persoonlijk record op de 5.000 meter.