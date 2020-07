nieuws

Foto: Mirre van de Klok

De NRC plaatst dagelijks een verhaaltje van een lezer. Deze vrijdag een zogeheten ‘Ikje’ van Trees Roose, die gaat over Groningen.



Vanaf het dak van het majestueuze Forum aan de Grote Markt bewonder ik de skyline van Groningen. Het is ochtendnevelig, in een warmgouden zon lichten de contouren van de eeuwenoude daken op, de majestueuze Martinitoren, het okergele minaretdak van Mendini’s museum. In de verte glanst het weidse groene ommeland. Innig tevreden kijk ik om me heen. Dan zegt een duidelijk Amsterdamse mevrouw tegen haar man: „Leuk dorp wel, of noemen ze dit nou al een stad?”

In het #Ikje van vandaag: Vanaf het dak van het majestueuze Forum aan de Grote Markt bewonder ik de skyline van #Groningen. https://t.co/bgvpsIK5aD — NRC (@nrc) July 24, 2020