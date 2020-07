Leeg weiland wordt door kinderen omgebouwd tot houten dorp

Er verrijst momenteel een heus timmerdorp in De Held. Het initiatief komt van kinderen uit de buurt.

Er werd gestart met één hut naast de ontmoetingsplek TuinInDestad, waar de kinderen eventueel de nodige hulp van kunnen krijgen. Maar de belangstelling werd zo groot dat er is uitgeweken naar een naastliggend weiland. Er zijn inmiddels diverse hutten gebouwd of zijn in aanbouw.

De hele zomervakantie kunnen de kinderen er nog terecht. De initiatiefnemers willen het huttendorp graag feestelijk afsluiten met een barbecue of het roosteren van marshmallows. Dat gebeurt pas als het dorp weer afgebroken en opgeruimd is.