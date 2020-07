Lange files na dodelijk verkeersongeluk vlak over de grens

nieuws

Foto: Feuerwehr Hofgeismar - German Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=462840

Vakantieverkeer vanuit Groningen richting Duitsland heeft zaterdagmiddag te maken gehad met lange files. Vanwege een dodelijk ongeluk was Autobahn 31 bij Leer in beide richtingen voor lange tijd gestremd.

Het ongeluk gebeurde rond het middaguur tussen Weener en knooppunt Jemgum vlak voor de Emstunnel. De chauffeur van een vrachtwagen met een aanhanger waarop auto’s vervoerd werden had te laat in de gaten dat het verkeer voor hem stilstond. De vrachtwagen boorde zich in de file waarbij diverse auto’s op elkaar gedrukt werden. Eén persoon kwam om het leven, dertien mensen raakten gewond. Hulpdiensten rukten massaal uit om mensen te bevrijden. Daarbij werden ook vier traumahelikopters ingezet.

“Het staat helemaal muurvast”, laat een gezin weten dat zaterdagochtend vanuit Groningen vertrok en het kustgebied bij de Oostzee als eindbestemming heeft. “Vlak over de grens bij Bad Nieuweschans staat alles stil. De ene na de andere brandweerwagen rijdt voorbij.” Het verkeer werd uiteindelijk omgeleid via Autobahn 436 en 70. Duitse media melden dat dit gevolgen had voor het verkeer in de stad Leer waar door de omleiding grote vertraging ontstond. Inmiddels is de snelweg weer open.

Auf der A31 vor dem Emstunnel bei Leer ist ein Autotransporter in ein Stauende gefahren. Ein Mensch starb bei dem Unfall, 15 Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Mehr dazu: https://t.co/Hovp0Z2o9m pic.twitter.com/ce4q5FNERG — NDR Niedersachsen (@NDRnds) July 18, 2020