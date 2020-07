Landelijke Tuinvlindertelling van start: “Het zijn er steeds minder”

nieuws

Voor de twaalfde keer in haar bestaan organiseert de Vlinderstichting vanaf zaterdag de Landelijke Tuinvlindertelling. Iedereen wordt opgeroepen om mee te tellen.

De telling duurt vier weken. Dit betekent dat mensen die deelnemen over een periode van 28 dagen hun tellingen door kunnen geven. De waarnemingen van vlinders kunnen doorgegeven worden via de app ‘Vlinder mee’ of via de website vlindermee.nl. Op de web”pagina is ook allerlei handige informatie te vinden als de vlinderherkenningskaart.

Klein koolwitje

Bij de telling vorig jaar werd het klein koolwitje het vaakst geteld. In de jaren ervoor stond de kleine vos op één. Met de vlinders gaat het de laatste jaren slecht. De zomers van 2018 en 2019 waren extreem warm en droog waardoor er veel minder vlinders gezien werden. Dat het koolwitje het vaakst gezien werd is niet vreemd omdat dit juist een vlinder is die goed tegen de hitte kan. Volgens de Vlinderstichting zijn de tellingen belangrijk. “Want door de vlinders te tellen, kan je meten hoe het met de natuur in je omgeving gaat”.

Vlindervriendelijk

Tot slot adviseert de Vlinderstichting mensen om hun tuin vlindervriendelijk te maken. “Plant nectarrijke bloemen, zorg voor voedselplanten voor rupsen en gebruik geen gif. Op die manier lok je de vlinders naar je tuin.”